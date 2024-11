Sale a 342 il numero di spiagge, comuni e approdi che conquistano il prestigioso riconoscimento. Sul podio Liguria, Toscana e Marche

L'Italia migliora la qualita' del suo mare e dei suoi laghi: quest'anno il numero di spiagge, comuni e approdi con la bandiera blu e' passato da 293 a 342, con il podio che vede nuovamente in cima la Liguria, la Toscana e le Marche.

Fra i comuni marini “new entry” ci sono Camogli e Bonassola in Liguria, Giulianova e Roseto degli Abruzzi in Abruzzo, Roseto Capo Spulico e Soverato in Calabria, Sapri in Campania, Santa Teresa di Riva in Sicilia. Le altre località calabresi premiate sono Praia a Mare e Trebisacce, in provincia di Cosenza; Cirò Marina e Melissa (Crotone); Soverato (Catanzaro) e Roccella Jonica (Reggio Calabria).

I 32 criteri considerati per assegnare le bandiere blu riguardano la gestione sostenibile del territorio, quindi spazi verdi, piste ciclabili, servizi agli stabilimenti balneari.