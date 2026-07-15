Il giovane collaboratore di LaC News24 ha conseguito la laurea magistrale con 105/110 e menzione per l'attività di ricerca. Gli auguri del gruppo editoriale, della direzione, della redazione e di tutta la famiglia LaC

Un importante traguardo per Battista Bruno, tra i giovani collaboratori più promettenti di LaC News24, che ha conseguito ieri la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università della Calabria con il voto di 105/110 con menzione per la sua attività di ricerca.

Di particolare rilievo la tesi sperimentale, destinata alla pubblicazione, dal titolo “La responsabilità extracontrattuale per danni da intelligenza artificiale nel contesto ordinamentale italo-europeo”.

Il lavoro affronta uno dei temi più innovativi e complessi del diritto contemporaneo, partendo dall’analisi delle fonti dell’Unione europea per approfondire poi l’ordinamento italiano. Al centro della ricerca vi è la tutela della persona nell’era dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla protezione dei diritti fondamentali, dei dati personali e delle categorie più esposte ai rischi delle tecnologie digitali, come i minori, i pazienti oncologici e le donne che utilizzano applicazioni dedicate alla salute e al benessere.

La tesi mette in evidenza come la responsabilità civile rappresenti uno strumento essenziale per garantire una protezione effettiva dei diritti anche di fronte alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Da tempo autore di apprezzati articoli e approfondimenti su LaC News24, Battista Bruno si è distinto per rigore, sensibilità e capacità di analisi, qualità che oggi trovano un’ulteriore conferma in questo prestigioso risultato accademico.

A Battista vanno le congratulazioni del gruppo editoriale, della direzione di testata, della redazione e di tutta la famiglia di LaC, con l’augurio che questo sia soltanto il primo di tanti importanti traguardi professionali e personali.