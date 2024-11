Alle spalle una traversata in mare costata la vita a decine di suoi compagni di viaggi, oggi il giovane aiuta gli altri lavorando come mediatore culturale: su LaC Tv si torna a parlare di migranti e delle opportunità che la loro presenza offre ai nostri paesi alle prese con lo spopolamento

Accogliere e integrare, per alimentare la speranza. Nella puntata odierna di Dentro la Notizia torna il tema dell’immigrazione e al centro ci finiscono le esperienze dei giovani. Da Castiglione Cosentino, alle porte di Cosenza, l’inviato Salvatore Bruno riunisce le migliori esperienze impegnate sul territorio per sostenere i progetti che vengono condotti senza soluzione di continuità da decenni: iniziative per il recupero dei tossicodipendenti attraverso l’associazione Il Delfino ma anche le esperienze della Casa di San Francesco e di quella di Sant’Antonio, passando per l’associazione Harmonia e la stessa amministrazione comunale.

Una visione unitaria nella consapevolezza che il tema dell’accoglienza resta il tema del presente e soprattutto del futuro. Non è un caso che insieme all’inviato di ci siano solo giovanissimi: Natalia Lio, Domenico Bongiorno e Francesca Preite. Con loro, anche Bila Chahidou, alle spalle l'esperienza di migrante approdato in Italia dopo essere sfuggito alla morte nel deserto africano e nel corso della traversata costata la vita a decine di suoi compagni di viaggio, oggi grazie alle associazioni e all’accoglienza ricevuta ha conseguito la licenza media, studia per il diploma e ora sogna di diventare medico per aiutare gli altri, che già aiuta con il ruolo di mediatore culturale (parla quattro lingue).

In collegamento Skype con il conduttore Pier Paolo Cambareri, il giornalista Franco Laratta che, insieme al gruppo redazione del Network LaC, conduce una battaglia forte per porre il tema dell’accoglienza al centro del dibattito pubblico. Da qui a qualche decennio, anche a causa del cambiamento climatico, l’Africa presserà verso le nostre coste. E sapersi integrare sarà fondamentale per il futuro di interi popoli. Nel corso della puntata, anche la presenza del sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, che ha rivendicato con orgoglio l’impegno della sua amministrazione a favore dei progetti portati avanti dalle associazioni ormai dagli anni ’90. Un’azione che, ha spiegato l’ex consigliere regionale, lo stesso Governo dovrebbe sostenere di più.

Una puntata dal valore sociale, politico e culturale, insomma, utile a ricordare come le contaminazioni tra popoli – sviluppatesi proprio a seguito dei grandi flussi migratori – abbiano dato nerbo allo sviluppo della civiltà contemporanea.

