COSENZA - E' stato ritrovato un bambino, di nazionalità bulgara, che si era perso ieri sera nel territorio della Sila cosentina, nel comune di Celico. Il bambino, che ha 8 anni, ha vagato per diverse ore prima di essere ritrovato. In serata si era rifugiato in una vecchia roulotte. Il bimbo vive con la madre, che si occupa della custodia di un gregge. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri, vigili del fuoco e uomini del corpo forestale e del soccorso alpino.