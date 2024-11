Il professor Ennio Avolio presenterà un lavoro svolto in collaborazione con il laboratorio di Neuroanatomia comparata dell’Università della Calabria e la Magna Graecia di Catanzaro

Si terrà il prossimo 21 gennaio sul Mar Morto in Israele il 22esimo convegno internazionale sulla biologia cellulare e cromogranine che riunirà un gruppo veramente multidisciplinare di leader scientifici provenienti da tutto il mondo con un interesse comune per la ricerca scientifica mondiale. I relatori del 22° Isccb presenteranno argomenti relativi alle cellule staminali cromaffini, all'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, cancro, immunologia, malattie metaboliche e neurodegenerative.

Tra gli invitati come relatore tra i massimi esperti di autismo, figura un nostro conterraneo e docente dell’Unical, il professor Ennio Avolio, che presenterà una relazione su Vasostatina e miglioramento del comportamento autistico. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il laboratorio di Neuroanatomia comparata dell’Unical e con il Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

All’importante evento internazionale parteciperanno anche biofisici e ingegneri, biochimici, biologi cellulari e neuroscienziati con una straordinaria ampiezza di competenze tecniche desiderosi di discutere i recenti progressi nel campo di diversi argomenti scientifici di rilevanza mondiale: dall'imaging di singole molecole delle proteine che regolano la fusione delle vescicole all'analisi fisiologica di sofisticati modelli animali di sinaptopatie, la ricerca sulle cellule cromaffini è stata in prima linea nei classici studi nel campo delle neuroscienze.

Il professor Avolio relazionerà alla seconda sessione su "Chromogranin regulation of cardiovascular physiology, diabetes and autism" dove verranno presentati dei dati incoraggianti che potrebbero far luce sui meccanismi di regolazione del disturbo del comportamento autistico.