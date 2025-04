Gli osservatori più attenti avevano già previsto tutto quanto, l’ulteriore conferma arrivata nelle scorse ore ha confermato alla fine come il Palio del Principe a Bisignano non si svolgerà domenica 29 giugno.

Una delle manifestazioni più suggestive del territorio sarà così rinviata a data da destinarsi, il motivo è da trovare esclusivamente sulla mancata disponibilità dell’impianto sportivo locale. Il campo “F.Attico” è interessato da una rigenerazione all’attività agonistica, finanziata dalla Unione Europea, con lavori di ammodernamento necessari e che saranno completati con ogni probabilità per l’inizio della stagione agonistica sportiva.

Sulla fattibilità dei lavori si era già espresso, in esclusiva, l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucantonio Nicoletti. In un articolo sulle vicende del Kratos Calcio, lo stesso aveva aggiunto come la squadra (che ha conquistato l’accesso in Promozione) sarebbe tornata nell’impianto di casa per l’annata sportiva 2025-2026, ergo per settembre, come da ipotesi di calendario.

A tutto ciò, va aggiunta una domanda che sorge spontanea per molti bisignanesi, che non hanno visionato chiaramente il progetto nella interezza, nonché i relativi dettagli: come potrà un campo ammodernato, con eventuale tappeto in erba sintetica o naturale, ospitare le attività delle squadre calcistiche (gare e allenamenti) e condividere, seppur per un periodo limitato, le attività di una giostra cavalleresca come il Palio?

L'attuale situazione al campo "Attico" di Bisignano

Questo sarà un quesito per il prossimo futuro, resta però l’amarezza per quanti avrebbero desiderato lo svolgimento di questa manifestazione come da canoni consueti per fine giugno, comprendendo il corteo in costumi storici per la penultima domenica di giugno, le sagre di quartiere nei giorni di avvicinamento e l’evento ippico per l’ultima giornata di festa, che in questo caso ricadeva il 29 giugno.

Lo scorso anno, ricordiamolo, l’evento bisignanese andò in scena quasi in maniera… vintage (come accadde nelle primissime edizioni del 1990) nella piazza di Collina Castello, in pieno centro storico, una situazione che spiazzò anche molti “fedelissimi” che preferirono visionare l’evento in streaming.

Tornando all’attualità, il ritorno all’impianto tradizionale, almeno per il momento, non ci sarà con il Palio che dovrà quindi trovare una nuova collocazione entro il 2025, come dichiara la stessa associazione in una nota sui social: «Il “Palio del Principe di Bisignano” è tra i più apprezzati palii e tra le più belle rievocazioni storiche italiane, organizzato nella sede del più influente principato dell’epoca rinascimentale. Il popolo dei rioni si consegnano alla speranza di poter contendersi entro quest’anno la vittoria del Palio nella sua storica cornice in quanto gli eventi per la realizzazione del nuovo campo di gara impongono di rimandare la tradizionale data. Quest’anno l’evento non potrà tenersi l’ultima domenica di giugno. Siamo fiduciosi che ogni attività possa completarsi in tempo utile per consentire di definire presto, insieme ai rioni, la data delle gare per la conquista del Palio del Principe di Bisignano 2025».