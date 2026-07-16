L'operazione della Guardia Costiera ha consentito di liberare la tartaruga marina e di sequestrare attrezzi vietati e circa 150 chili di pescato illegale

Una tartaruga marina della specie protetta Caretta caretta è stata salvata dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria nel corso di un'operazione di monitoraggio e contrasto alla pesca di frodo lungo il litorale jonico. L'intervento è avvenuto all'alba al largo di Condofuri Marina, dove l'equipaggio del battello pneumatico GC B114 ha individuato un giovane esemplare in evidente difficoltà, rimasto impigliato in un palangaro illegale. I militari hanno liberato l'animale dall'amo, lo hanno messo in sicurezza e hanno sequestrato l'attrezzo da pesca abusivo.

Nel prosieguo della stessa attività di vigilanza sono stati rinvenuti e sequestrati altri attrezzi da pesca illecitamente posizionati nelle acque della provincia di Reggio Calabria, ritenuti potenzialmente pericolosi per la fauna marina. L'operazione ha inoltre portato al sequestro di circa 150 chilogrammi di prodotto ittico pescato illegalmente. Dopo i controlli effettuati dai medici veterinari, che ne hanno attestato l'idoneità al consumo umano, il pescato è stato devoluto ad associazioni caritatevoli del territorio.