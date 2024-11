VIDEO | La spesa per il corredo dei testi è pari a 119 euro, a fronte di una media nazionale di circa 350 euro annui per studente

Per l’acquisto dei 14 libri necessari per ognuno dei 502 iscritti al biennio dell’Istituto Tecnico Industriale di Cosenza bastano 119 euro, a fronte della spesa media di oltre 350 euro sostenuta annualmente dalle famiglie degli studenti. Il risparmio deriva dall’adesione alla rete di Book in Progress, nella quale, sempre dietro l’approvazione del Miur, sono gli stessi docenti, 800 in tutta Italia, a scrivere i testi scolastici, rinunciando però ad incassare i diritti d’autore. In questo modo il prezzo di copertina si riduce al costo della sola stampa. I libri di testo sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ospitata nell’aula magna dell’istituto. Approntata anche una versione digitale. Il dirigente scolastico Gianfranco Florio spiega di cosa si tratta.