Il Comune di Botricello e la Capitaneria di Porto di Crotone hanno sottoscritto il verbale di consegna della pineta situata lungo la costa della cittadina ionica. Il verbale è stato siglato dal sindaco Saverio Simone Puccio e dal comandante di vascello (CP) Domenico Morello per l’amministrazione marittima. La consegna al Comune di Botricello riguarda un’area di 164.312 metri quadri e punta a potenziare e migliorare le attività di manutenzione e del rimboschimento della pineta, rappresentando una grande occasione di sviluppo e tutela dell’ambiente.

Si tratta di una vera e propria svolta per la cittadina ionica, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Botricello che ha interloquito con la capitaneria di porto riscontrando sempre «grande disponibilità al dialogo e totale comprensione delle tematiche poste». Il provvedimento gratuito ha una durata di quindici anni, consentendo tutte le opere necessarie per una migliore tutela e valorizzazione, ferme restando le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie di volta in volta. Dopo la richiesta avanzata dal Comune, la Capitaneria di Porto ha avviato l’iter necessario ottenendo il parere favorevole della direzione regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche e del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Negli anni la pineta ha subito una condizione di scarsa manutenzione, con alcuni incendi che avevano esposto l’area a forti rischi di sopravvivenza. Per questo, l’attuale amministrazione era stata costretta a svolgere urgenti interventi di manutenzione e pulizia che potessero porre le basi necessarie per una salvaguardia. Azioni che, grazie al nuovo provvedimento, potranno essere programmate ora con maggiore facilità e continuità. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio che ha voluto, prima di tutto, esprimere «vivo ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Crotone per la sensibilità e l’attenzione istituzionale che ha sempre dimostrato, grazie ad una collaborazione che può solo portare benefici per il territorio».

Puccio ha aggiunto: «La gestione dell’area demaniale marittima costituisce per noi un traguardo straordinario, raggiunto in poco tempo grazie alla capacità di dialogo avviata in questi due anni di legislatura. Siamo consapevoli della grande responsabilità che comporta questa cessione, ma sappiamo anche che la nostra pineta è un unicum straordinario che intendiamo valorizzare, difendere, promuovere anche come occasione turistica d’eccellenza». Il sindaco ha ringraziato «l’assessore al Demanio Emanuele Carello per l’impegno profuso insieme al nostro ufficio tecnico», spiegando che «nei prossimi giorni sarà avviato uno studio progettuale per tutte le iniziative che dovranno riguardare l’importante area demaniale».