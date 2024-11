Tre i mesi di proroga. La decisione è stata presa dal Prefetto di Reggio Calabria per ulteriori approfondimenti che mirano ad accertare eventuali forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso

REGGIO CALABRIA - Il prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, ha prorogato di tre mesi il termine stabilito per l'attività della Commissione di indagine nominata per la gestione del Comune di Bovalino, nominata il 24 giugno scorso su delega del Ministro dell'Interno. "La proroga - è detto in un comunicato della Prefettura - è stata decisa al fine di consentire ulteriori approfondimenti e il perfezionamento delle verifiche in corso per accertare eventuali forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare".