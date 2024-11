Continua il controesodo d’estate partito ieri. Sull’A3 traffico sostenuto ma al momento non si segnalano particolari disagi. Imbarchi regolari da Messina per Villa San Giovanni

CATANZARO - L’ultimo week-end di agosto si porta via con se estate e ferie. Da ieri 9 italiani su 10 stanno rientrando a casa. Il controesodo è intenso soprattutto sulLe maggiori arterie calabresi. Secondo quanto ha reso noto l'Anas, la circolazione si intensificherà in maniera particolare in serata quando al traffico di controesodo si aggiungeranno anche i rientri dal week end. Dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi i sensori di Anas hanno rilevato sulla A3 oltre 36 mila transiti, di cui 23 mila in direzione nord e 13 mila in direzione sud. I flussi di circolazione sono in aumento ma il traffico resta fluido e senza particolari disagi. Qualche rallentamento si segnala sul tratto calabro-lucano, tra Mormanno e Laino Borgo, in direzione nord, in avvicinamento all’unica area di cantiere presente in autostrada. A Messina, agli imbarchi per Villa San Giovanni, i tempi di attesa sono regolari. Circolazione intensa sulla statale 106 "Jonica", tra Bovalino e Portigliola in provincia di Reggio Calabria e tra Strongoli e Melissa in provincia di Crotone. (ab)