Una Sala della Protomoteca gremita in Campidoglio a Roma per ospitare la 57ª Festa dei Calabresi nel Mondo, promossa dal Brutium. Un appuntamento storico che quest’anno ha avuto come filo conduttore “Brutium in Rete”, tema attorno al quale si è sviluppata un’iniziativa partecipata, densa di contenuti e fortemente orientata al futuro delle comunità calabresi all’estero.

La manifestazione, condotta da Domenico Gareri, ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e del mondo culturale. Uno dei momenti centrali della serata è stato rappresentato dai collegamenti con i nuovi delegati del Brutium all’estero, che hanno testimoniato il legame vivo e attuale tra la Calabria e le sue comunità nel mondo: Alessandro Crocco dagli Stati Uniti, Berenice Franca Vilardo da Bruxelles, Giovanni Calvano, Alicia Ferraiolo, Carmela Rocca, Cloe Caron e Sergio Cremona.

