Oltre 7,9 milioni di euro per rafforzare le competenze linguistiche degli studenti calabresi, ampliare le loro opportunità formative e sostenere le famiglie. La Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze linguistiche”, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Sono 83 i progetti ammessi a finanziamento, per un contributo complessivamente riconoscibile di 7.969.442 euro, a valere su una dotazione finanziaria di 8 milioni.

L’Avviso sostiene le istituzioni scolastiche statali calabresi nella realizzazione di percorsi di mobilità transnazionale della durata di due o tre settimane, finalizzati al rafforzamento delle competenze nelle lingue straniere e al conseguimento di certificazioni riconosciute secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Tra gli elementi qualificanti dell’intervento figura l’introduzione delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado tra i destinatari della misura, accanto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’ampliamento consente di estendere le opportunità di mobilità formativa anche ai ragazzi che si trovano in una fase importante del proprio percorso scolastico, alla vigilia della scelta della scuola superiore.

«Con l’approvazione della graduatoria definitiva diamo concretezza a un intervento che mette al centro le studentesse e gli studenti calabresi e il loro futuro - dichiara l’Assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli -. Investire sulle competenze linguistiche significa offrire ai nostri giovani strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza un mondo sempre più interconnesso, nel quale conoscere le lingue e sapersi confrontare con culture diverse rappresenta un valore fondamentale. Con l’introduzione delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ampliamo inoltre le occasioni di apprendimento e di crescita, accompagnando i ragazzi in una fase significativa del loro percorso scolastico».

Il bando si muove in una duplice direzione: rafforzare la preparazione linguistica degli studenti e sostenere le famiglie nell’accesso a esperienze formative internazionali. La mobilità transnazionale rappresenta infatti un’occasione per mettere in pratica quanto appreso a scuola, confrontarsi con contesti culturali differenti e sviluppare autonomia e fiducia nelle proprie capacità. Un’esperienza che può arricchire il percorso educativo, ma che comporta anche costi che non tutte le famiglie riescono facilmente a sostenere.

«Vogliamo investire nelle competenze dei nostri giovani e, allo stesso tempo, essere vicini alle famiglie - prosegue l'Assessore Micheli -. Un’esperienza di studio all’estero può rappresentare una preziosa opportunità di crescita, ma anche un impegno economico importante. Attraverso questo intervento intendiamo ampliare le possibilità per gli studenti calabresi di accedere a percorsi qualificanti, valorizzando il ruolo della scuola e favorendo un accesso più ampio alle opportunità formative».

La misura si inserisce nella strategia regionale volta a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a promuovere occasioni di crescita per le nuove generazioni. La conoscenza delle lingue straniere e il confronto con altre realtà costituiscono strumenti importanti per affrontare con maggiore consapevolezza le successive scelte di studio e professionali e per guardare alle opportunità europee e internazionali.

«La scuola deve accompagnare i giovani non soltanto nell’acquisizione delle conoscenze, ma anche nella costruzione di un progetto di vita aperto al mondo - conclude l’Assessore Micheli -. Sostenere le istituzioni scolastiche significa investire sulle capacità dei ragazzi e contribuire a rendere le opportunità formative più accessibili. Vogliamo che gli studenti calabresi possano mettersi alla prova, scoprire i propri talenti e affrontare il futuro con maggiori strumenti e fiducia».

Con l’approvazione definitiva degli esiti della procedura si avvia ora la fase degli adempimenti necessari alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche beneficiarie e alla successiva attuazione dei progetti finanziati.

La graduatoria definitiva e la documentazione dell’Avviso sono disponibili sul portale Calabria Europa.