Per i prossimi giorni allerta della Protezione Civile: criticità rossa su Calabria, Sicilia e Basilicata

CALABRIA - Dopo l'emissione di un comunicato di allerta per condizioni meteo avverse, la Protezione Civile ha diffuso, nel pomeriggio di oggi, un avviso l'alto rischio di smottamenti e frane nei prossimi giorni sull'estremo sud della penisola. Criticità rossa su Calabria, Sicilia eBasilicata a causa della della perturbazione che sta già interessando diverse regioni. Si potrà seguire l'andamento delle criticità idrogeologiche e idrauliche nel bollettino consultabile sul sito del Dipartimento della Prtezione civile. Lo stato di 'criticità rossa' indica la possibilità di estese frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango, possibili attivazione o riattivazione di fenomeni di instabilità dei versanti. Per questo motivo, la Protezione civile raccomanda, specialmente nelle zone vicine a corsi d'acqua o caratterizzate da fragilità del terreno, la massima prudenza per salvaguardare l'incolumità di cose e persone. (lc)