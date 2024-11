Non solo i vigili del fuoco che sono partiti all'indomani dell'alluvione, nelle prossime ore dalla Calabria partiranno anche i volontari della Federazione Vab (Vigilanza antincendi boschivi e protezione civile) per dare supporto alla popolazione dell'Emilia Romagna. In particolare, domenica 28 maggio arriveranno nelle zone colpite due squadre formate da quattro volontari ciascuna.

Si tratta delle risorse umane messe a disposizione dalle associazioni affiliate: Odv ChiliPepperTeam Volontari Soccorritori della Protezione civile, Odv Il Pellicano, Coordinamento regionale Gepa Reggio Calabria e Gruppo protezione civile San Domenico - Soriano Calabro.

I volontari Vab

«Anche questa volta la Calabria c'è e si mette in azione - spiega la presidente Francesca Castanò -, abbiamo accolto fin dai primi giorni la richiesta di disponibilità fatta dal nazionale Vab Italia e ci siamo attivati a predisporre due squadre operative pronte a partire. La nostra sala operativa regionale(Vab Calabria) è in contatto h 24 con la S.o.n.( sala operativa nazionale Vab Italia). Sono orgogliosa dei miei volontari, dopo pochi mesi dalla nostra costituzione avvenuta a dicembre del 2022 abbiamo partecipato già ad una esercitazione nazionale a Vinci (FI) nel mese di aprile di quest'anno con il coinvolgimento del nucleo specialistico cinofilo Vab Calabria e ora saremo in Emilia Romagna a dare supporto alla popolazione colpita dagli eventi accaduti in questi giorni».