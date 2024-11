Tra una settimana iI personale sarà licenziato. I sindacati chiedono lo stop dei provvedimenti

CATANZARO - Giovedì prossimo, 19 giugno, termineranno i tre mesi di preavviso inviati ai 131 dipendenti di Calabria It. La società, affidata dalla Regione alla gestione di Fincalabra, è in liquidazione e sarà chiusa. Al momento non sono state trovate soluzioni percorribili. Sugli atti adottati da Fincalabra e che hanno portato ai licenziamenti la commissione di vigilanza del consiglio regionale ha presentato tre esposti alla Procura della Repubblica di Catanzaro. I sindacati chiedono lo stop dei licenziamenti.