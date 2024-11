Le condizioni meteorologiche anomale sulla nostra Regione continueranno ancora nella prossima settimana: a causa di una bassa pressione a ridosso della Penisola Iberica infatti, l'anticiclone africano tenderà nuovamente ad inglobare l'intera penisola, apportando un generale aumento delle temperature di circa 8°C.

A partire dal weekend sono previsti valori di circa 17-18°C alla quota di 1500m (valori prettamente estivi) e ciò vorrà dire che sulle coste si avranno temperature comprese tra i 24°C e i 28°C, ma con picchi di addirittura 30-31°C nelle zone interne cosentine tra cui Valle del Crati e Piana di Sibari.

Il tempo rimarrà di conseguenza sereno ovunque ad eccezione di qualche passaggio nuvoloso lungo le coste tirreniche.

Ecco le previsioni dettagliate per il weekend

Meteo sabato: avremo una giornata stabile su tutta la Calabria con cieli soleggiati o poco nuvolosi specie lungo le aree tirreniche.

Temperature in generale aumento con valori intorno ai 24-25°C sulle coste joniche, mentre saranno compresi tra i 21°C e 23°C; punte di circa 28°C nelle aree interne cosentine tra cui la valle del Crati e Piana di Sibari.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali e mari mossi o poco mossi.

Meteo Domenica: l'anticiclone africano raggiungerà il suo massimo Domenica, quando avremo una giornata stabile e prettamente estiva.

Si avranno infatti temperature molto elevate per il periodo con punte di 27-28°C lungo le coste specie joniche e addirittura valori di circa 30-31°C nelle aree cosentine tra cui Valle del Crati e Piana di Sibari.

Il tutto accompagnato da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Venti ancora deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente mossi o poco mossi.