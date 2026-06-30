Oggi e domani allerta massima in 25 città (ma non in riva allo Stretto). Poi l’ondata di calore si attenuerà ma le condizioni resteranno estreme al Sud: possibili rischi anche per persone sane e attive

Si allenta nei prossimi giorni la morsa dell'afa sull'Italia. La conferma arriva anche dal Bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute per il quale, dopo due giorni - oggi e domani - con il record di 25 città con "bollino rosso", giovedì 2 luglio l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a 2 le città da "bollino rosso" (Catania e Reggio Calabria), una con "bollino arancione" (Messina) e le restanti 24 con "bollino giallo".

Oggi e domani ancora però si soffrirà il caldo, con 25 città in allerta massima. Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il "bollino giallo" (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il "bollino arancione" (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il "bollino rosso" (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.