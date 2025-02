Dal 30 marzo 2025 il volo Reggio Calabria - Milano Linate delle 6.15 del mattino, con ritorno serale da Milano e sosta notturna nello scalo reggino, non sarà più disponibile. Nessuna comunicazione ufficiale da Ita Airways, nessun annuncio di cancellazione: semplicemente, il volo non risulta più prenotabile.

Una scelta che, qualora dovesse essere confermata, arriverebbe come un fulmine a ciel sereno e che rischia di creare pesanti disagi per lavoratori, pendolari e aziende che facevano affidamento su questo collegamento. Solo qualche mese fa, proprio dallo scorso novembre, la compagnia aveva rilanciato il volo, rilanciando il proprio impegno anche in seguito alle straordinarie performance dell'Aeroporto dello Stretto dopo l’arrivo di Ryanair, che hanno fatto dello scalo reggino addirittura un case-study europeo. Oggi, al momento senza spiegazioni e con l’avvicinarsi della stagione primaverile ed estiva in cui – storicamente – c’è un incremento dei viaggiatori, il collegamento è sparito, lasciando l'amaro in bocca a chi, dopo anni di disservizi, pensava finalmente di poter contare su un'opzione stabile per i propri viaggi di lavoro e, purtroppo, di salute.

Cosa è cambiato?

Nel novembre scorso, la ripresa del collegamento era stata salutata come una vera e propria vittoria. Un volo utile per chi parte da Reggio Calabria, Messina e dalle relative province, non solo per lavorare a Milano ma anche per chi deve sottoporsi a cure particolari, con un orario che permetteva di arrivare in città in prima mattinata e rientrare comodamente la sera senza la necessità di dover pernottare con un ulteriore aggravio di spese. Non si parlava di un volo temporaneo nell’annuncio di novembre, non era stata indicata una scadenza: anzi, sembrava il segnale di un vero potenziamento dell'aeroporto reggino di pari passo con Ryanair. Ora invece, tutto cancellato. Perché? Quali sono le ragioni dietro questa decisione?

Disagi e problemi per i viaggiatori

Il volo delle 6:15 da Reggio Calabria garantiva l'arrivo a Milano Linate per le 7:55, ideale per chi doveva iniziare la giornata lavorativa nel capoluogo lombardo o, come detto, recarsi presso centri sanitari per vedersi garantito quel diritto alla salute troppo spesso negato e ad oggi sempre più minacciato. Ora, con la cancellazione dei voli, l'unica alternativa è un itinerario con scalo a Roma Fiumicino. Si tornerà quindi a parte da Reggio Calabria alle 06:40, con arrivo a Roma Fiumicino alle 07:55. Dopo un'attesa di 1 ora e 5 minuti, si riparte da Fiumicino alle 09:00, atterrando a Milano Linate alle 10:10.

In totale, il viaggio si allunga a 3 ore e 30 minuti rispetto all'1 ora e 40 minuti del diretto, diventando quasi inutile per molti utenti che preferiranno quindi gli scali di Lamezia e Catania. Un disagio enorme per medici, imprenditori, lavoratori del settore finanziario, pendolari sanitari e lavorativi, e tanti altri che erano tornati ad usare ogni settimana il volo per viaggi di lavoro.

Non è solo un problema di tempi: un volo con scalo aumenta il rischio di ritardi, di perdite di coincidenze, di costi aggiuntivi.

