Il governo non ha confermato la riduzione dell’importo a 70 euro. L’addebito scatta direttamente in bolletta, ma se non si possiede un televisore si può chiedere il rimborso

Col nuovo anno il canone Rai torna a 90 euro. È quanto stabilito dalla legge di bilancio 2025, dopo aver fruito per due anni di uno sconto di 20 euro.

Fondamentali da conoscere le scadenze, chi deve pagare, i metodi di pagamento, come poter annullare l’abbonamento e quali requisire vantare per non pagarlo.

Eccezioni a parte, devono pagare il canone Rai tutti quelli che hanno un televisore mentre chi non lo possiede, deve inviare una comunicazione entro il 31 gennaio.

Come si paga?

Da qualche anno, ormai, il canone Rai è addebitato automaticamente nella bolletta del servizio elettrico con importo calcolato in base al nucleo familiare, senza considerare il numero di televisori presenti in casa. Il pagamento è spalmato in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. E se nessun familiare è titolare di un contratto per la fornitura elettrica, il canone va pagato in una unica rata con un modello F24 entro il 31 gennaio.

Tv, tablet, smartphone, pc, smart tv: chi paga?

Anche se il canone Rai è formalmente una tassa sul possesso del televisore, con l'addebito in bolletta il possesso è considerato presunto. È il contribuente a dover dimostrare di non possedere alcun apparecchio televisivo in casa. Secondo una nota del 2016, un televisore è definito “un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno”. Per questa ragione dispositivi quali computer, smartphone e tablet non sono considerati apparecchi televisivi se privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Quindi la visione di contenuti RaiPlay su un computer non comporta l'obbligo di pagare il canone, ma accedere agli stessi contenuti tramite una smart TV sì.

Come annullare l’abbonamento

L’abbonamento può essere disdetto presentando una dichiarazione sostitutiva se non si “detiene” più un televisore. Il modello va compilato entro il 31 gennaio.

Chi è esente dal pagamento del canone

Sono esenti dal pagamento del canone Rai i cittadini che hanno già compiuto 75 anni con un reddito familiare complessivo di 8mila euro. Nel caso in cui l’importo fosse addebitato in bolletta si può chiedere il rimborso compilando il modulo apposito.

Sono esentati dal pagamento, ancora, i diplomatici, i funzionari o gli impiegati dei Consolati, delle organizzazioni internazionali esenti in base agli accordi di sede applicabili; i militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.