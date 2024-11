La “Regina d’Italia”, lo yacht dei noti stilisti italiani Stefano Dolce e Domenico Gabbana, è stata avvistata nelle scorse ore al largo di Capo Vaticano, nel territorio Vibonese (foto Enzo Cairoli). L’imbarcazione, lunga 65 metri. Così, dopo lo yatch di Giorgio Armani a Le Castella e quello del patron di Amazon, Jeff Bezos nelle acque antistanti Capo Bruzzano, la Calabria e il suo mare si attestano tra le mete “vip” più appetibili.

“Regina d’Italia”, che si caratterizza per il suo design moderno, è stata costruita all’interno del cantiere Codecasa di Viareggio. Il valore dell’imbarcazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro ed è stata progettata per consentire la massima sostenibilità ambientale. A partire dall’impianto di trattamento dei liquami e una cella refrigerata per i rifiuti. Lusso sì ma anche una particolare attenzione alla sfera green.