Le prove generali iniziate oggi si ripeteranno tutti i giorni alle 14 fino al 31 dicembre. Via allo spettacolo dopo il messaggio di Mattarella. Prevista un’area riservata per disabili: ecco come accreditarsi

Il Comune di Reggio Calabria, in occasione dell’evento di Capodanno Rai 2025, che si terrà in piazza Indipendenza, con la diretta televisiva dello spettacolo “L'anno che verrà”, comunica che le prove generali per l'evento sono iniziate il 28 dicembre alle ore 14, e si ripeteranno ogni giorno fino al 31 dicembre. In particolare, il 30 dicembre, a partire dalle ore 21, si terranno le prove generali dell’intero spettacolo. È quanto fa sapere in una nota Palazzo San Giorgio.

Il 31 dicembre, lo spettacolo avrà inizio subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'accesso all'area del pubblico, disciplinato dal Piano di Sicurezza redatto dal Comune, sarà consentito fino al raggiungimento di un massimo di 9.700 spettatori, con il controllo delle presenze attraverso un sistema elettronico di conteggio, sia in entrata che in uscita. I principali varchi di accesso saranno collocati nelle seguenti aree: Largo Colombo; Viale Genoese Zerbi; Lungomare Italo Falcomatà.

Per quanto riguarda i parcheggi, oltre a quello di Piazza del Popolo (da cui si può raggiungere facilmente a piedi l’area del concerto), ne sono stati previsti due supplementari presso Largo Botteghelle e Pentimele, che saranno serviti da navette Atam nelle giornate del 30 e 31 dicembre. Le navette collegheranno i parcheggi con Piazza Garibaldi e la Rotatoria Porto di Pentimele. Gli orari previsti per le navette gratuite sono dalle ore 18.00 alle ore 2.30 del 30 e 31 dicembre. Il percorso individuato è: - Parcheggio Pentimele-interno Porto-attracco aliscafi (l’area portuale sarà aperta per il transito dei bus Atam); - Largo Botteghelle-Piazza Garibaldi.

Inoltre, secondo quanto riferito da RFI, ci saranno dei treni straordinari dalle altre Province e alcuni treni effettueranno la fermata alla stazione di Pentimele ove si potranno prendere i bus per servizio navetta.

Accesso per persone con disabilità motoria

In occasione del Capodanno Rai "L'anno che Verrà" è stata individuata un'area riservata per le persone con disabilità motoria (qui la regolamentazione) certificata dalla competente commissione medica. L’accesso all’area dedicata sarà consentito dal lato mare di Via Genovese Zerbi (fino ad esaurimento posti).

Gli interessati dovranno inviare un’istanza via email all’indirizzo capodannorai@comune.reggio-calabria.it, indicando il giorno di partecipazione e le generalità dell’accompagnatore, entro le ore 12 di lunedì 30 dicembre 2024.