Prende forma il cast de “L’Anno che verrà”, il Capodanno di Rai 1 in diretta dal lungomare di Reggio Calabria il prossimo 31 dicembre condotto da Marco Liorni. Ai già confermati J Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Paolo Belli si aggiungono i nomi di Anna Oxa, Big Mama, Ermal Meta, Leo Gassmann, Rettore, Los Locos, Sandy Marton, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Clementino e Romina Power.

Intanto tecnici e maestranze hanno già iniziato a realizzare l'imponente palcoscenico che ospiterà cantanti, comici e momenti di spettacolo, tradizionali ingredienti dell'appuntamento di Rai 1 realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission regionale.

“L'Anno che Verrà", come la precedente edizione, sarà anche fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata e sarà anche l'occasione per andare alla scoperta delle località più suggestive della regione tra le più verdi e più blu d'Italia.