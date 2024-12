Fervono i preparativi per il Capodanno Rai a Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, sono stati resi noti i primi nomi del cast che dalla città dello Stretto accompagnerà i telespettatori nel nuovo anno. Nel frattempo si muove la macchina organizzativa, anche relativamente al piano di sicurezza. «Dopo il primo incontro del gruppo di coordinamento istituito dal Comune di Reggio Calabria per l’organizzazione del Capodanno Rai 2024 a Palazzo San Giorgio, i lavori per la realizzazione dell'attesissimo evento sono proseguiti con una riunione a Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro, che ha visto la partecipazione del vicesindaco del Comune di Reggio, Paolo Brunetti, e del capo di gabinetto Antonio Ruvolo, insieme ai rappresentanti dei vari settori dell'Amministrazione comunale coinvolti, tra cui in particolare la polizia locale, e delle principali istituzioni ed enti operativi sul territorio. Erano presenti i rappresentanti della Rai, della Questura, dell'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), della Film Commission Calabria e delle Ferrovie», fa sapere l’amministrazione comunale in una nota.

Il tavolo di lavoro ha affrontato tematiche cruciali per la buona riuscita dell’evento, con particolare attenzione «alla stesura e al perfezionamento del piano di sicurezza, che dovrà garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in totale sicurezza per il pubblico. Uno degli aspetti principali della discussione ha riguardato la gestione degli accessi alle aree dedicate all'evento, la predisposizione delle aree di filtraggio per il controllo degli spettatori, vie d’esodo e il coordinamento delle misure d'emergenza, in modo da contemperare le necessità legate alla sicurezza con quelle logistiche e sceniche richieste dallo spettacolo, che andrà in onda in prima serata il 31 dicembre».

Dall’amministrazione fanno sapere comunque che il concerto che vedrà Reggio Calabria protagonista della serata di Capodanno «è solo l’apice di una serie di iniziative che avranno luogo nei giorni precedenti, rafforzando il legame tra la città e il grande evento nazionale. Le riunioni programmate per la pianificazione e il coordinamento delle operazioni riprenderanno a inizio settimana, con l’obiettivo di ottimizzare ogni aspetto organizzativo in vista dell’importante appuntamento. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale, insieme a tutte le forze in campo, per garantire che Reggio Calabria possa ospitare uno degli eventi più seguiti e celebrati a livello nazionale con la massima sicurezza e una perfetta organizzazione».