Capodanno Rai a Reggio Calabria, sale l’attesa per conoscere il cast che animerà “L’anno che verrà”, lo show di fine anno che andrà in onda su Rai1 la notte di San Silvestro in diretta dal lungomare di Reggio Calabria.

La serata, presentata da Marco Liorni, vedrà alternarsi musica e intrattenimento in una lunga maratona televisiva che si protrarrà oltre la mezzanotte. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando: «Ci sarà spazio per ogni provincia, perché ognuna ha cose straordinarie da mostrare».

Tutti gli ospiti musicali saranno accompagnati da una band dal vivo, e saliranno sul palco vecchie glorie e nuove stelle della musica italiana. Come sempre, la serata sarà impreziosita da volti noti del mondo dello spettacolo e artisti che faranno cantare l’Italia che attende fiduciosa il nuovo anno.

Mentre il cast è avvolto ancora nel mistero, non è escluso che anche

questa edizione possa vedere protagonisti artisti legati al Festival di

Sanremo. Da indiscrezioni sembra certa la presenza di Nino Frassica e Paolo Belli, tra gli artisti più popolari e amati dal pubblico. Non ci sarà invece Loredana Bertè. Nella notte di San Silvestro l’artista originaria di Bagnara si esibirà infatti a Napoli.

Seguendo i criteri dello scorso anno, è possibile che la produzione

attinga dai protagonisti di due titoli forti dell’autunno Rai, come “Tale&Quale Show” e “Ballando con le stelle”.