«La straordinarietà di un evento come il Concerto di Capodanno esige misure altrettanto eccezionali per assicurare che sia tutti i preparativi del caso sia lo spettacolo vero e proprio possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza imposti dalle normative vigenti». Così una nota del Comune di Catanzaro dà notizia dell’ordinanza con cui, all’esito dei tavoli interistituzionali tenutisi in Prefettura, il dirigente del settore Polizia municipale e viabilità, Salvatore Zucco, ha disposto una serie di modifiche alla circolazione nell’area interessata che, per consentire il montaggio del palco in Piazza Indipendenza, entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte del prossimo 10 dicembre.

Capodanno a Reggio, modifiche alla viabilità

Nello specifico, il provvedimento che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli prevede le seguenti misure:



Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 05/01/2025:

- tra il viale Zerbi ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord ed il lungomare Falcomatà incrocio con l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in viale Zerbi corsia dir. Sud tra via Roma e piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione;

- in parcheggio Rada dei Giunchi: divieto di sosta con rimozione;

- in piazza Indipendenza: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in strada di collegamento al parcheggio Stazione Lido Nord, in parcheggio Stazione Lido Nord: divieto di sosta e fermata;

- in via Vollaro tra via V. Veneto e via Tripepi: divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

- in corso Matteotti: interdizione alla circolazione agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 T.

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 02/01/2025:

- in lungomare Falcomatà tra l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord e via XXIV Maggio:

divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 17/12/2024:

- in via Vollaro tra via Matteotti e via V. Veneto: senso unico direzione monte-mare;

- in via V. Veneto tra via Vollaro e via D. Romeo: senso unico direzione Sud-Nord, divieto di sosta con rimozione;

- in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola: senso unico direzione mare-monte, divieto di sosta con rimozione,

- in via Veneto tra via Cananzi e via D. Romeo: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 00,00 del 18/12/2024 alle ore 24,00 del 5/01/2024

- in via Maldonato: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in via Veneto tra via Cananzi e via Vollaro: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione.