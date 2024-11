Nella suite aeroportuale di Lamezia Terme, nell'ambito della trasmissione Zigo Zago, Italo Palermo e Simona Tripodi hanno ospitato l’onorevole Francesco Cannizzaro per discutere del Capodanno Rai che si svolgerà a Reggio evidenziando l’importanza di promuovere il vero volto della Calabria. In un momento di rinascita e promozione delle bellezze calabresi, l'onorevole Cannizzaro ha sottolineato l'importanza di raccontare il vero volto della nostra terra, ricca di potenzialità e meraviglie naturali. Dalla bellezza delle coste e delle montagne al rilancio della rete aeroportuale, il suo messaggio è chiaro: la Calabria è pronta a farsi conoscere e apprezzare, invitando tutti a celebrare insieme l'arrivo del nuovo anno.

Francesco Cannizzaro ha espresso il suo entusiasmo per l’evento di fine anno su Rai Uno a Reggio Calabria. Durante l'intervista, ha elogiato l’importanza della trasmissione, riconoscendone il valore nella promozione delle bellezze calabresi. «È fondamentale raccontare il vero volto della Calabria, piena di potenzialità e straordinarietà», ha dichiarato. Il politico ha messo in evidenza il successo dello scorso Capodanno a Crotone come esempio di quanto possa essere efficace una strategia di marketing per attrarre turisti. «Vogliamo dimostrare che la Calabria non è solo una regione con problemi, ma anche una terra ricca di bellezze naturali e culturali», ha affermato, sottolineando la necessità di valorizzare il turismo. Parlando delle meraviglie naturali, ha citato le splendide coste e le montagne calabresi, come Gambarie d’Aspromonte, dove è possibile sciare guardando il mare. «I visitatori restano sempre sbalorditi dalle nostre potenzialità», ha detto, condividendo aneddoti su amici che, venendo in Calabria, si meravigliavano della bellezza del paesaggio.



L’onorevole ha anche discusso l'importanza della rete aeroportuale calabrese, evidenziando come l'attivazione di nuovi voli da Reggio Calabria verso destinazioni internazionali come Parigi e Londra rappresenti un passo significativo verso la crescita turistica. «È solo l'inizio, ma stiamo già registrando un entusiasmo alle stelle tra i passeggeri», ha aggiunto con orgoglio. Cannizzaro ha espresso apprezzamento per il lavoro del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sottolineando come il governo attuale stia finalmente cambiando la narrativa sulla Calabria. «È un lavoro di squadra che punta a valorizzare le risorse locali e a combattere i pregiudizi», ha dichiarato. In chiusura, ha esortato tutti i calabresi a unirsi per celebrare il Capodanno a Reggio, sottolineando l'importanza di una Calabria unita. Per rivedere la puntata, clicca qui.