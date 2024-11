Il cap. Soricelli nuovo comandante della compagnia di Reggio Calabria, succede al maggiore Grimaldi, trasferito a Roma

REGGIO CALABRIA – Il capitano Francesco Soricelli (nella foto), è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria. Soricelli sostituirà il maggiore Pantaleone Grimaldi, destinato al comando della Compagnia di Roma Casilina. Soricelli, originario di Roma, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in giurisprudenza. Al termine del percorso formativo è stato assegnato alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze in qualità di Comandante di Plotone ed insegnante di informatica. Successivamente ha ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, da dove, dopo due anni, è stato trasferito al Comando della Compagnia di Vittoria in provincia di Ragusa. Il maggiore Grimaldi è stato per due anni al comando della Compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria. Durante la sua attività, riferisce un comunicato del Comando provinciale di Reggio dell'Arma, ha ottenuto rilevanti risultati nell'attività di prevenzione e controllo del territorio. Numerosi sono stati gli arresti in flagranza per reati contro il patrimonio e la persona e numerose ed importanti le attività di indagine svolte. (ci)