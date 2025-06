Nuova denuncia di un cittadino della frazione Marina. Il disservizio si ripresenterebbe a cadenza quasi mensile e andrebbe avanti per giorni: «E adesso fa anche caldo»

È successo di nuovo. Anzi, continua a succedere. E a poco è servita la denuncia di V. S., cittadino di Cariati, che poco meno di due mesi fa lamentava la continua carenza d’acqua nella frazione Marina. «Stavolta siamo a secco dal 3 giugno».

Una situazione che perdura ormai da tempo, secondo quanto riferisce V. S., preoccupato dalle conseguenze igieniche soprattutto alla luce del fatto che ha due figli piccoli, di cui uno di pochi mesi.

Il disservizio si ripresenterebbe a cadenza mensile per periodi che durano giorni, a volte anche senza preavviso o con informazioni poco precise. «A volte magari scrivono che mancherà in una certa data e poi la mancanza si prolunga anche ai giorni successivi», dichiara V. S., che nel frattempo avrebbe provato ad avere delucidazioni contattando più volte l’Ufficio tecnico del Comune: «Mi dicono sempre che stanno risolvendo e che l’acqua arriverà presto ma poi non arriva».

Un disagio ormai insostenibile, che prima si verificava solo d’estate e adesso invece si presenta anche lungo il resto dell’anno, in base al racconto del cittadino cariatese. Come accaduto pure durante le feste di Pasqua. «E adesso è arrivato il caldo e i problemi sono amplificati», aggiunge.

E allora ci riprova, V. S., a chiedere risposte. Perché una stagione rovente è già iniziata. E senz’acqua può diventare un inferno.