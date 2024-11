A partire da lunedì 2 settembre, anche i bar di Catanzaro aumenteranno il prezzo del caffè a 1,20€: a comunicarlo sono la maggior parte dei gestori dei locali presenti tra via Indipendenza e il centro storico del capoluogo che confermano le notizie nazionali che parlano, addirittura, in alcune città italiane, del raggiungimento del costo di 2 euro per una tazzina di caffè.

La causa principale è l’aumento del costo delle miscele, dovuto al rincaro dei prezzi all’origine e alla crisi climatica che ha colpito duramente i raccolti nei Paesi produttori come il Vietnam. Hanno contribuito anche le tensioni geopolitiche che stanno modificando le rotte tradizionali delle forniture e l’impennata dei costi dei trasporti marittimi, generando una spirale di aumenti difficile da arrestare.

Oggi il caffè verde costa il 66% in più dell’anno scorso, oltre il doppio rispetto a tre anni fa. I torrefattori hanno messo mani ai listini aumentando in un biennio quasi del 35%. Gli operatori hanno subito ed assorbito in questo periodo tali aumenti senza riversarli sul cliente finale ma, oggi, dopo un'attenta valutazione di quelli che potrebbero essere gli effetti dell'aumento sul consumo, si vedono costretti a non poter più rimandare la decisione.