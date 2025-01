Il centro di accoglienza straordinaria a San Marco Argentano aprirà i battenti. Lo ha annunciato ai nostri microfoni il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, subito dopo la riunione avvenuta in Prefettura. «Sono anche certa – ha detto la prima cittadina – che ci sarà grande integrazione fra i cittadini del nostro comune e queste persone che fuggono dalla fame e dalle guerre». Ha avuto dunque buon esito la riunione di questa mattina in prefettura alla presenza della Prefetta di Cosenza, Rosa Maria Padovano, di esponenti di maggioranza e opposizione e di un rappresentante del comitato dei cittadini che, nei giorni scorsi, avevano raccolto le firme per dire di no al Cas. «Volevano rassicurazioni sulla sicurezza – spiega ancora Mariotti – e la Prefettura ci ha garantito massima collaborazione».

Sull’evento era intervenuto anche il Vescovo della diocesi competente, Mons. Rega. Il Centro di Accoglienza Straordinario dunque aprirà. E il sindaco ci tiene a mettere in chiaro una cosa: «I nostri concittadini fanno dell’accoglienza un valore vero. Serviva solo, ribadisco, essere rassicurati sulla sicurezza».

Il Cas di San Marco Argentano ospiterà 60 migranti

La decisione di attivare il centro di accoglienza straordinaria (Cas) a San Marco Argentano rientra in un piano di ridistribuzione dei migranti presenti nel territorio. In particolare, il centro ospiterà 60 persone provenienti dal Cas di Cetraro, che sarà alleggerito, con una parte degli ospiti destinata a San Lucido e il resto alla cittadina dell'Esaro.

Nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Virginia Mariotti ha incontrato un comitato di cittadini per discutere le preoccupazioni legate all'apertura del Cas. L'assemblea, molto partecipata e vibrante, ha evidenziato timori legati alla sicurezza, nonostante l'intenzione dell'amministrazione di garantire un'accoglienza serena e organizzata.

Sui social sono apparsi commenti critici, alcuni con toni inaccettabili, ma la sindaca Mariotti ha voluto sottolineare che la comunità di San Marco Argentano è accogliente e pronta a trasformare questa esperienza in un'opportunità di scambio culturale.