I numeri, che riguardano il 2022, li ha forniti l’Istat in un’audizione alla commissione Ambiente della Camera: «Fenomeno in crescita dal 2008 al 2017, poi progressivamente diminuito negli anni successivi»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Le nuove case illegali in Italia sono circa 15 ogni 100 autorizzate a livello nazionale, ma il Mezzogiorno supera ancora le 40 abitazioni abusive ogni 100 e in particolare, in Campania e Calabria si contano oltre 50 nuove case illegali ogni 100. Il livello è di poco inferiore in Sicilia. Lo afferma l'Istat citando i dati del 2022 in un'audizione alla commissione Ambiente della Camera sulle proposte di legge per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'istituto di statistica spiega che «dal 2008 il fenomeno è risultato in crescita fino al 2017 (quando si contavano circa 20 nuove abitazioni abusive ogni 100 autorizzate), mentre negli anni successivi è progressivamente diminuito, segno di una maggiore attenzione al controllo del territorio». Nel 2022 rispetto al 2021 si registra, tuttavia, «un'inversione di tendenza in numerose regioni del Centro-Nord».