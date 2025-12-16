Le nuove case illegali in Italia sono circa 15 ogni 100 autorizzate a livello nazionale, ma il Mezzogiorno supera ancora le 40 abitazioni abusive ogni 100 e in particolare, in Campania e Calabria si contano oltre 50 nuove case illegali ogni 100. Il livello è di poco inferiore in Sicilia. Lo afferma l'Istat citando i dati del 2022 in un'audizione alla commissione Ambiente della Camera sulle proposte di legge per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'istituto di statistica spiega che «dal 2008 il fenomeno è risultato in crescita fino al 2017 (quando si contavano circa 20 nuove abitazioni abusive ogni 100 autorizzate), mentre negli anni successivi è progressivamente diminuito, segno di una maggiore attenzione al controllo del territorio». Nel 2022 rispetto al 2021 si registra, tuttavia, «un'inversione di tendenza in numerose regioni del Centro-Nord».