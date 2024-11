La moglie dell'imprenditore calabrese dovrà incontrare i magistrati dell'antimafia reggina

REGGIO CALABRIA - Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha convocato in Procura Chiara Rizzo. La moglie dell'imprenditore reggino Amedeo Matacena è stata arrestata nell'ambito dell'operazione "Breakfast", che ha portato in carcere, tra gli altri, l'ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. Chiara Rizzo attualmente è agli arresti domiciliari a Messina. La donna è attesa oggi in Procura a Reggio. Sarà accompagnata dai legali di fiducia Bonaventura Candido e Carlo Biondi. Due giorni fa la Procura distrettuale antimafia aveva chiesto al giudice delle indagini preliminari il giudizio immediato per la Rizzo, Scajola e per Politi, un altro degli indagati.