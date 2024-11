La commissione di gara si è riunita nei giorni scorsi ed ha esaminato la documentazione fatta pervenire dalle due partecipanti

Un primo punto fermo è stato messo ieri sulla procedura di affidamento dei campetti da tennis di Pontepiccolo a Catanzaro. Dopo lunghi rinvii e passi indietro da parte dell’amministrazione comunale - che in più di un’occasione ha proceduto alla revoca del bando di gara - si è riunita nei giorni scorsi la commissione a Palazzo De Nobili per valutare la documentazione tecnica delle uniche due associazioni sportive che avevano presentato domanda per ottenere la gestione dell’impianto sportivo: Asd Calabria Swim Race e Vincenzo Pizzari – Asd Gruppo atletico sportivo.

Nella fase di apertura delle buste la commissione presieduta dal Rup, Franco Greco, ha ritenuto di dover escludere Vincenzo Pizzarri e la sua associazione. “Il presidente – si legge nel verbale di gara – constata che il plico non contiene all’interno, per come previsto dal disciplinare di gara le Buste A - Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta tecnica e Busta C - Offerta economica. Pertanto, il presidente esclude dalla gara l’associazione Pizzari Vincenzo Asd Gruppo sportivo”.

Constata altresì l’integrità del plico fatto pervenire dell’associazione Asd Calabria Swim Race, lo ammette in qualità di unico concorrente alla seconda fase della gara “per aver presentato l’offerta tecnica completa di tutta la documentazione”.

Luana Costa