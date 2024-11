Le manifestazioni partiranno dal 10 al 16 luglio e si svolgeranno nel cuore del centro storico catanzarese. Così ha deciso l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo

CATANZARO- Presentato a Catanzaro il cartellone di eventi estivi mirato alla valorizzazione delle tradizioni popolari cittadine e al recupero dell'identita' catanzarese. Obiettivo è quello di animare il centro storico dal 10 al 16 luglio prossimi. Il programma e' stato approvato dalla giunta comunale del capoluogo in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano, Patrono della Citta' . L'esecutivo, presieduto dal sindaco Sergio Abramo, ha, infatti, dato il via libero al programma di attivita' culturali predisposto dal settore cultura diretto da Saverio Molica, e relazionato dall'assessore Luigi La Rosa. Diverse sono le iniziative promosse in collaborazione sinergica, in maniera del tutto gratuita, con alcune associazioni culturali anche al fine di rafforzare la coesione sociale e il legame fra identita', cultura, spettacolo e turismo sostenibile. Di seguito il programma delle attivita': Il 10 luglio, alle ore 21, nel chiostro del Complesso monumentale San Giovanni, anteprima rassegna di teatro classico "Graecalis: il vento della parola antica": rappresentazione della tragedia "Antigone" di Sofocle a cura dell'associazione Teatro di Calabria A. Tieri; dal 14 al 16 luglio, in Villa Margherita, mostra di scultura "Forme & Segni/ percorsi in citta'/3" a cura dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro: evento espositivo con la partecipazione di giovani artisti che sperimenteranno nuovi linguaggi visivi dell'arte contemporanea attraverso l'utilizzo di materiali e tecniche artistiche innovative; il 14 luglio, alle ore 20, in Piazza Duomo Festa dei popoli "Nella mia Citta' nessuno e' straniero" a cura dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace che intende offrire momenti di convivio tra le diverse etnie presenti in citta'. Saranno presentati musiche, costumi tradizionali e spettacoli coreutici e allestiti stand artigianali con i prodotti tipici di ogni Paese