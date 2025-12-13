VIDEO | Durante il match al “Ceravolo” va in scena l’iniziativa solidale della CMC: centinaia di pupazzi lanciati in campo e raccolti per essere donati ai più piccoli. Anche i tifosi ospiti hanno partecipato

Dallo stadio di Catanzaro non arriva solo il rumore della partita, ma anche un segnale forte di solidarietà. A inizio match, durante Catanzaro-Avellino, la Curva Massimo Capraro ha dato vita all’iniziativa “Piovono peluche dalla CMC”: al segnale concordato, dal settore curva iniziano a piovere in campo decine di peluche, tra gli applausi di tutto l’impianto.

Un colpo d’occhio che va oltre il calcio. Anche i supporters ospiti e i tifosi degli alti settori hanno partecipato al lancio e. È la risposta compatta di uno stadio che sceglie di fermarsi un attimo per pensare ai più piccoli.

Tutti i peluche raccolti saranno destinati ai centri pediatrici e alle associazioni di volontariato del territorio, per essere donati ai bambini che vivono situazioni di difficoltà, soprattutto in questo periodo che precede il Natale.

Un gesto semplice, ma carico di significato. Oggi il Catanzaro gioca anche questa partita, e la vince. In città, arriveranno sorrisi.