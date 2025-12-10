L’aggressione nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. La 23enne si era presentata da sola al pronto soccorso. In corso le indagini per risalire ai responsabili, verifiche anche sulle immagini della videosorveglianza

Sarebbe originaria della Calabria la ragazza di 23 anni che nella notte tra il 6 e il 7 dicembre ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della fermata Jonio della metropolitana di Roma. Al momento non però sono stati diffusi né il nome né ulteriori dettagli sull’identità della vittima, nel rispetto della sua tutela.

La studentessa ha dato l’allarme alcune ore dopo l’aggressione, quando si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Pertini. Erano circa le 3 del mattino quando il personale sanitario ha avvisato le forze dell’ordine.

Ai carabinieri, la giovane avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Gli aggressori sarebbero stati descritti come individui di presunta origine nordafricana, poi allontanatisi rapidamente dalla zona.

La Procura di Roma coordina le indagini, con i militari impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili. Sono in corso verifiche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e lungo il percorso della vittima.