«Settanta bambini di Catanzaro sono ancora in attesa di effettuare i test per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dsa), ma l'Asp continua a non dare risposte concrete. Un anno fa il problema era la mancanza di psicologi e logopedisti per formare le équipe necessarie; oggi, nonostante l’arrivo dei fondi regionali e l’individuazione delle figure professionali, l’Asp non ha ancora avviato le procedure. È inaccettabile». A denunciarlo è il consigliere comunale Francesco Scarpino, che da tempo segue la vicenda con preoccupazione.

«Le famiglie hanno aspettato pazientemente, hanno chiesto aggiornamenti e si sono sentite rispondere prima che mancavano le risorse, poi che mancava l’organizzazione. Adesso i soldi ci sono, ma i test non partono. Cosa impedisce all'Asp di attivare le procedure? Quali sono gli ostacoli burocratici o organizzativi che stanno ritardando un servizio essenziale per il futuro di questi bambini?».

Scarpino si appella ai rappresentanti politici regionali affinché intervengano con urgenza: «Non possiamo permettere che il diritto allo studio e all’inclusione scolastica venga compromesso da inefficienze amministrative. Catanzaro è il capoluogo di regione, eppure manca di una struttura adeguata per affrontare una problematica che altrove viene gestita con normalità. Ogni giorno perso pesa sul percorso scolastico e sulla serenità di questi bambini e delle loro famiglie».

Il consigliere comunale assicura che la battaglia non si fermerà: «Continuerò a denunciare questa ingiustizia finché non verranno date risposte concrete. Spero di non restare solo in questa lotta, perché si tratta di una questione di civiltà e di rispetto dei diritti dei più piccoli».