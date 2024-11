La giunta assicura che il reperimento dei fondi è alle battute finali. Si attende l’autorizzazione di spesa

“L’impegno di questa giunta regionale per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della cattedrale di Catanzaro è stato assicurato prontamente nel momento in cui l'arcivescovo metropolita, Vincenzo Bertolone, ha sottoposto la necessità non più rinviabile all'attenzione del presidente, Mario Oliverio”. È quanto si legge in una nota diramata dalla Regione a seguito dei crolli verificatisi nella notte tra domenica e lunedì che hanno danneggiato un altare posto all’interno del Duomo.

“Immediatamente il presidente, il vicepresidente Viscomi e tutta la giunta regionale si sono attivati per reperire le risorse attraverso i dipartimenti regionali dei Beni Culturali e della Programmazione, e contestualmente è stata richiesta attenzione e collaborazione particolare al segretariato regionale del Mibact. L'iter burocratico seguito dalla Regione è stato il più celere possibile e la definizione del percorso amministrativo, giunto alle battute finali nelle sedi ministeriali a Roma per le ultime autorizzazioni alla spesa, è stato monitorato costantemente dagli uffici regionali.

Chi strumentalmente parla di ritardi della Regione Calabria o di mancate promesse, disconosce tutta l'attenzione che il presidente Oliverio e la sua giunta hanno prestato all'urgenza di intervenire sulla struttura della cattedrale di Catanzaro, che è un bene culturale millenario, patrimonio di tutti i calabresi, come ha sottolineato l'arcivescovo. Sono in molti, invece, a dover spiegare come mai non siano intervenuti con la stessa solerzia quando fino a poco tempo fa erano al governo della Regione, della Provincia di Catanzaro e del Comune, non prevedendo alcuna risorsa utile allo scopo”.

l.c.