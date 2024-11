Il problema denunciato dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese è relativo al danneggiamento occorso alla condotta principale che corre lungo il fiume Simeri

Reti idriche e servizi alle imprese agricole, il sindacato scende in campo e chiede soluzioni immediate sul problema denunciato dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese relativo al danneggiamento occorso alla condotta principale che corre lungo il fiume Simeri, intervento necessario e indispensabile per l’erogazione del servizio irriguo. Per la Fai Cisl di Catanzaro, Crotone e Vibo occorre intervenire subito garantendo i servizi alle aziende e alla collettività, ma soprattutto tutelando l’occupazione nel comparto dei consorzi di bonifica che negli ultimi tempi a causa delle scelte, o meglio delle mancate scelte della politica regionale, ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali.

Per la Fai Cisl solo attraverso la partecipazione attiva e la condivisione tra parti sociali, associazioni datoriali, istituzioni e l’intervento incisivo politico ed istituzionale a tutti i livelli è possibile superare il problema. Infatti, sottolinea l’organizzazione sindacale di categoria della Cisl, su questioni così importanti che riguardano i servizi alle aziende agricole, al territorio, alla sicurezza dei cittadini, non possono più esserci divisioni, ma soltanto unità d’intenti. Questo è l’approccio giusto, specie se si vogliono davvero trovare soluzioni ai problemi del comparto, partendo proprio dal ruolo dei consorzi di bonifica e dei tanti e qualificati lavoratori che, con le loro competenze e professionalità, hanno garantito servizi in situazioni difficili.

La Fai Cisl domani sarà presente al tavolo per chiedere una soluzione della problematica, che se non risolta, metterebbe a rischio la stagione irrigua oramai alle porte.

