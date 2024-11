La celebrazione della Festa della Repubblica, intende confermare anche quest’anno il valore dell’impegno quotidiano profuso da tutte le istituzioni

Sarà celebrato il prossimo 2 giugno il 71° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Alle ore 10.30, nel Piazzale “El Alamein” all’interno della caserma di Catanzaro sede del Comando Militare Esercito Calabria si svolgerà la cerimonia, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comando Legione Carabinieri Calabria, alla quale parteciperanno le autorità civili, religiose e militari della provincia.

Il cerimoniale ufficiale della celebrazione prevede la resa degli onori al Prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, che passerà in rassegna lo schieramento militare nella sua veste di più alta autorità governativa in provincia, seguirà l’alzabandiera solenne, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, la lettura della preghiera per la Patria ed al termine la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad undici nuovi insigniti della provincia e di una Medaglia d’Onore che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti e destinati a] lavoro coatto, ed ai familiari dei deceduti, ai familiari di un insignito defunto.

Durante la cerimonia, pur nella sua sobrietà, saranno inseriti alcuni accompagnamenti ed interventi musicali a cura del “Complesso Bandistico di Oppido Mamertina”. La celebrazione della Festa della Repubblica, intende confermare anche quest’anno il valore dell’impegno quotidiano profuso da tutte le istituzioni della provincia nel mantenere vivo il senso di unità e coesione nazionale, che oggi più che mai si avverte come necessità primaria per il Paese e la popolazione tutta.

