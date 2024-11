Ha avuto luogo oggi presso la sede del comando regionale della Guardia di Finanza la cerimonia di avvicendamento

Ha avuto luogo oggi presso la caserma “Pietro Laganà”, sede del comando regionale della Guardia di Finanza, la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comandante del reparto tecnico logistico amministrativo “Calabria” tra il colonnello Giovanni Liistro ed il colonnello Teodosio Marmo. La breve ma significativa cerimonia si è tenuta alla presenza del comandante regionale Calabria, generale di divisione Gianluigi Miglioli, dinanzi ad una folta rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio e di alcuni membri dell’associazione nazionale finanzieri in congedo di Catanzaro.

Il generale Miglioli, a nome di tutte le fiamme gialle calabresi, ha ringraziato il colonnello Liistro, che lascia il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età, per il costante impegno profuso al servizio del corpo nel quale, durante la sua ultra quarantennale carriera, è stato finanziere, sottufficiale ed ufficiale ruolo in cui, come ricordato dal comandante regionale, ha ricoperto incarichi operativi ed organizzativi di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di finanza.

Al colonnello Marmo che ritorna in Calabria dopo aver rivestito l’incarico di comandante provinciale di Matera, sede raggiunta nel settembre 2015 da Crotone dove, proprio alle dipendenze del generale Miglioli, ha ricoperto l’analoga funzione di comandante provinciale, il comandante regionale ha rivolto un caloroso augurio di “buon lavoro” per il nuovo importante incarico.

