“L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta un’occasione preziosa per rivolgere gli auguri più sinceri ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale Ata che si preparano a tornare nelle aule dopo le vacanze estive”. È quanto scrive in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

L’augurio ai più piccoli

“Un augurio particolare va ai più piccoli che, per la prima volta, prenderanno posto tra i banchi, auspicando che rimangano sempre sorridenti e pieni di curiosità come nella prima giornata di scuola. Quello che più conta per le famiglie e per tutti coloro che lavorano nell’ambito scolastico è riuscire a trasmettere l’adeguata fiducia in un futuro di cui tutti gli studenti, che ogni giorno vivono la preziosa avventura dell'educazione e della formazione, sono protagonisti. È necessario continuare ad operare con serietà e impegno per dare pieno riconoscimento al ruolo della scuola come perno centrale della nostra società attorno a cui promuovere la crescita della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del futuro.

La funzione della scuola

In questa società moderna, dinamica e globale, che deve sapersi rinnovare costantemente, la scuola riveste una funzione fondamentale, accanto ed insieme alle famiglie, per istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare tutte le tappe della vita. Per questo motivo, allo stesso tempo è necessario che la scuola sappia far emergere il sapere, le energie e i talenti su cui il nostro territorio deve puntare per dare una svolta al proprio futuro. Lo sviluppo personale e sociale dei più giovani deve, quindi, passare attraverso una offerta formativa appropriata, come quella proposta dai diversi istituti scolastici d’eccellenza della città, che possa contribuire a sviluppare nelle nuove generazioni una cultura del “bene comune”, del rispetto delle regole e dei doveri. È questa la strada giusta da seguire per aiutare i nostri giovani ad accedere ad un mercato del lavoro che si è fatto sempre più concorrenziale e globale.

Strutture adeguate

L’amministrazione comunale, nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato la massima attenzione verso il mondo della scuola portando avanti un’incisiva strategia di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico del capoluogo. L’obiettivo è quello di garantire a tutti gli istituti, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, strutture adeguate, in grado di fornire migliori servizi a tutti gli studenti e di rispondere ai più recenti standard di sicurezza. Il nostro impegno non si fermerà e anche nel corso dei prossimi anni consegneremo alla città strutture sempre più adeguate e al passo con i tempi. Ringraziamo ancora i dirigenti scolastici impegnati ad allestire un’offerta formativa rispondente ai bisogni e alle aspirazioni degli studenti, i docenti che ogni giorno dedicano la propria attenzione alla formazione e all’educazione dei giovani ed il personale Ata che assicura il buon funzionamento delle attività. Crediamo sia fondamentale rafforzare la sinergia tra istituzioni e mondo scolastico per raggiungere insieme i traguardi prefissi e fare in modo che i nostri ragazzi possano diventare cittadini sempre più responsabili e capaci di vincere nel futuro sfide alte e ambiziose”.

