Una manifestazione per bambini che attrae anche gli adulti, opposti che si toccano sono la leggerezza di un aquilone e la profondità di un valore da apprendere fin da bambini, come il contrasto ad ogni forma di bullismo.

È questa la caratteristica del III Festival degli Aquiloni, esaltato dal vento benefico di Catanzaro, capace di attenuare l'afa di piena estate sul lungo arenile di Giovino.

Appuntamento molto atteso

«Ormai i bambini della città lo aspettano con ansia – ha detto al nostro Network LaC l’assessore comunale al Welfare Nunzio Belcaro – l'edizione di quest'anno è totalmente dedicata al difficile tema del bullismo, con tutti i bambini che attraverso proprio la realizzazione, la cura, il disegno, il lavoro, la cooperazione realizzano un loro aquilone e lo fanno volare ascoltando gli insegnamenti degli istruttori. Tutto questo nello spettacolo della bandiera blu e della spiaggia di Giovino, a due passi dalle dune, gli aquilonisti più importanti d'Italia, che colorano il cielo di Catanzaro con una marea di aquiloni che lo spettacolo, oltre a quello per i bambini, diventa anche per chi bambino non ha smesso mai di esserlo, vicino al Lido Valentino, che è lo stabilimento della cooperativa Zarapoti, un vanto a livello nazionale per l'inclusione sociale»

Evento che diventerà internazionale

«Stiamo proprio percependo un aumento delle persone che ci vengono a trovare – gli ha fatto eco Angelo Cattaneo, della società Eventi Volanti che organizza il Festival catanzarese fin dalla prima edizione – il laboratorio di aquiloni sta producendo circa 100 aquiloni all'ora, quindi in tutto il weekend verranno costruiti quasi 700 aquiloni, forse anche qualcosa in più, ci sono dei gonfiabili, c'è una parte serale, forse posso già permettermi di dire di più degli anni scorsi e se continuiamo per questa strada appunto il prossimo anno sarà un festival internazionale. Spiagge e parcheggi da tutto esaurito a Giovino, anche per il sospirato prolungamento dell'asfalto.

«Finalmente – dice Belcaro – questo è stato anche l'anno dell'apertura e dell'inaugurazione di questa strada da parte della nostra giunta guidata dal sindaco Fiorita – una strada che permette di regolarizzare pure e rendere meno caotico e più civile l'accesso a questa spiaggia meravigliosa dove inclusività e bellezza natualistica sono i nostri punti di forza»