Le innovazioni verranno trattate la V edizione del Simposio Magna Græcia Aortic Interventional® Project in programma il 20 e il 21 giugno

Una valvola che si impianta senza suture tramite una piccola incisione sulla cute lunga meno di tre centimetri. È questa ormai una tecnica consolidata effettuata dalla equipe cardiochirurgica del policlinico universitario di Germaneto a Catanzaro diretta dal professore Pasquale Mastroroberto.

Dal 2013, infatti, presso il Campus di Germaneto sono state impiantate circa 100 protesi valvolari aortiche “sutureless” la cui caratteristica principale è rappresentata proprio dall’assenza di suture per il loro ancoraggio, riducendo così i tempi di intervento e le complicanze correlate alle altre tipologie di protesi. Se a ciò si associa poi l'utilizzo di tecniche chirurgichemini-invasive, con cicatrici quasi invisibili, allora si ottiene il massimo risultato oggi possibile.

Di questo e di tutte le altre innovazioni nel campo del trattamento della patologia aortica si discuterà nella conferenza stampa di presentazione dei lavori per la V edizione del Simposio Magna Græcia Aortic Interventional® Project (MAORI) – Complex diseases of thoracic and thoraco-abdominal aorta. Tale Simposio che si è affermato ormai come l’appuntamento più importante in tutto il centrosud Italia relativo alla patologia aortica si svolgerà presso il campus universitario di Germaneto il 20 e il 21 giugno.

l.c.