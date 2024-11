Il servizio coinvolgerà circa 2500 veicoli per l’usura degli pneumatici, l’utilizzo di pneumatici omologati e corrispondenza tra i pneumatici utilizzati e le caratteristiche previste sulla carta di circolazione

Imminenti i servizi di controllo che, già da domani 20 aprile 2017, coinvolgeranno l’intera Regione Calabria, da nord a sud e per tutte le cinque province da parte della polizia stradale, in collaborazione con Assogomma, in ordine a usura degli pneumatici, utilizzo di pneumatici omologati e corrispondenza tra i pneumatici utilizzati e le caratteristiche previste sulla carta di circolazione.

È prevedibile il controllo di circa 2500 veicoli, il che rappresenterà un campione più che significativo che, pur non avendo valenza di rigorosità statistica, sarà certamente un riferimento rappresentativo, della realtà del parco veicolare circolante calabrese.

Nel rammentare che risulta di indubbia importanza che ogni veicolo monti pneumatici in conformità del vigente dettato normativo per non compromettere la sicurezza alla guida e non incorrere in sanzioni, non bisogna dimenticare che è sanzionabile la circolazione con pneumatici il cui battistrada abbia uno spessore inferiore a quello previsto dalla legge o che presenti tagli o incisioni.

