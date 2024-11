Il sistema mette in collegamento il parcheggio e il centro storico. Fino alla rimodulazione della tariffa oraria sarà possibile fruire dell’area gratuitamente

È stata avviata questa mattina la prima corsa dell’ascensore panoramico di Bellavista a Catanzaro. Il sistema realizzato dall’amministrazione comunale consentirà di rendere più funzionale il parcheggio posizionato a valle di via Marincola Pistoia e di accedere più facilmente al centro storico della città.

L’ascensore già nella fase di completamento aveva attirato moltissime critiche per via dell’impatto estetico e del suo posizionamento in una delle aree più suggestive. Il sistema è stato infatti ubicato sul “balcone” panoramico di Bellavista che dal centro storico apre ad una visuale completa sulla città fino al mare.

La gestione del parcheggio di Bellavista è stata affidata all’Amc, mentre la manutenzione dell’ascensore è effettuata in collaborazione da Palazzo De Nobili e dalla ditta Patruno. L’ascensore ha due ingressi: il primo, al quale si arriva attraverso un tunnel videosorvegliato, sfocia direttamente all’ingresso del parcheggio in via Marincola Pistoia. Il secondo è posizionato al livello più alto del parcheggio. Con l’ascensore servono 35 secondi per raggiungere la terrazza di Bellavista dal primo livello, 25 secondi dal livello superiore del parcheggio. L’ascensore sarà attivo dalle 7.30 alle 21.

“Grazie all’attivazione dell’ascensore panoramico questo parcheggio diventa un supporto fondamentale per la parte più antica della città” ha detto il sindaco Abramo sulla terrazza di Bellavista, suggestivo e privilegiato punto panoramico che guarda verso il mare. “Ora aspettiamo che venga finanziato il sistema di parcheggi previsto col ribasso d’asta del progetto per la realizzazione della metropolitana di superficie. Fra questi è compresa la riqualificazione del parcheggio del Politeama”.

L’assessore Merante ha annunciato la possibilità di parcheggiare gratuitamente fino a quando l’esecutivo non approverà la rimodulazione della tariffa oraria. La delibera, già predisposta proprio dall’assessore Merante, dovrebbe passare all’attenzione dell’esecutivo nei prossimi giorni. “Con questa pratica – ha detto Merante - sarà possibile parcheggiare pagando 50 centesimi all’ora invece dell’euro previsto finora. La possibilità di parcheggiare gratuitamente nei prossimi giorni è pertanto un atto dovuto finalizzato a incrementare l’utilizzo di questa struttura resa più comoda e funzionale grazie all’attivazione dell’ascensore. Tutto questo – ha concluso Merante - è inserito nella più ampia rivisitazione della mobilità del centro storico su cui stiamo lavorando da quasi sette mesi e che circa quattro mesi fa ha avuto un altro passaggio fondamentale con la riattivazione della funicolare”.

l.c.