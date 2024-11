Il sindaco Abramo ha respinto le accuse di eccessivo dinamismo in fase pre elettorale

È stato inaugurato questa mattina a Catanzaro un nuovo tratto di lungomare nella zona del porto. Il tratto completamente riqualificato è lungo alcune centinaia di metri. Dalla passeggiata è possibile ammirare l’ampio piazzale a servizio del porto, utilizzabile anche per grandi eventi. Complessivamente, Catanzaro può vantare un lungomare che, dalla foce del Corace a Giovino, si snoda per circa tre chilometri.

“Ora abbiamo un lungomare tra i più belli ed estesi del Meridione – ha chiarito il sindaco Sergio Abramo - e un porto che sta assumendo la sua fisionomia di scalo turistico: raccogliamo finalmente i frutti di un lungo lavoro, di anni di impegno e di sacrifici. Lungomare e porto sono opere che appartengono a tutta la città, non ad un quartiere”.

Affiancato dagli assessori Rossana Gnasso, Filippo Mancuso, Franco Longo e Giampaolo Mungo e dai consiglieri Mimmo Tallini, Luigi Levato e Franco Passafaro, il primo cittadino ha visitato anche l’enorme piazzale del porto in cui si è svolta la cerimonia di benedizione da parte del parroco di Giovino, don Ivan Rauti.

“L’attenzione che la mia Amministrazione ha destinato a quest’area della città – ha commentato il primo cittadino – è stata eccezionale. Quattro anni di lavoro intenso ci hanno consentito di mutare il volto di un quartiere strategico che oggi, mi si consenta, non è quello di qualche anno fa. Tra qualche giorno inaugureremo il parco Gaslini, un’ampissima area destinata al divertimento dei bambini ma anche dei tanti giovani che vorranno dedicare il loro tempo alle attività sportive”.

“Chi ci accusa di dinamismo preelettorale – ha proseguito il primo cittadino – non sa a quale Santo votarsi per cercare di riportare su di sé un po’ di attenzione. I lavori delle opere che oggi vengono consegnate alla città sono iniziati tre anni fa, quindi in tempi molto lontani dalle prossime elezioni. Ho sempre lavorato a testa bassa per il bene della Città, senza badare alle polemiche, alle critiche e ai pettegolezzi. Il mio unico tornaconto, in tutti gli anni che sono stato alla guida della città, è stato quello di soddisfare i miei cittadini con un operato che non ha mai conosciuto momenti di stanca”.

l.c.