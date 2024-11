La nuova perdita è stata individuata tra via Indipendenza e via Turco. Gli operai saranno impegnati per tutta la notte

L’ufficio acquedotti di palazzo De Nobili ha reso noto che nel tardo pomeriggio è stata individuata una ulteriore perdita, in via Indipendenza all’incrocio con via Alessandro Turco, sulla condotta comunale che da qualche giorno sta causando il blocco dell’erogazione dell’acqua potabile su gran parte del centro storico. Gli addetti sono già a lavoro e proseguiranno l’intervento fino a che la falla non sarà riparata. I tecnici comunali hanno assicurato che domani(sabato 14) in giornata il servizio potrebbe tornare gradatamente alla normalità in quanto i serbatoi risultano pieni.

Gli stessi addetti comunali hanno consigliato di far scorrere dai rubinetti l’acqua prima di utilizzarla in quanto all’inizio potrebbe risultare torbida a causa dei lavori che in questi giorni si sono susseguiti sulla rete di distribuzione. E’ stato, inoltre, comunicato che dalle ore 22 di questa sera(venerdì 13 ottobre) e fino alle ore 5 di domani, sabato 14 ottobre, sarà sospesa l’erogazione nelle zone di Pontepiccolo, Pontegrande e Piterà, per consentire il regolare riempimento dei serbatoi.

l.c.