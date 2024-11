Possibili disagi agli utenti che devono usufruire dei servizi erogati dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro

Lunedì 1° maggio è previsto, per l’intera giornata o turno di lavoro, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche indetto da USI-AIT. Lo sciopero generale è stato indetto per protestare, tra l'altro, contro ogni forma di lavoro non essenziale nella giornata del primo maggio e contro ogni forma di sfruttamento e ricatto lavorativo.

Lo sciopero potrebbe causare alcuni disagi ai cittadini utenti che devono usufruire dei servizi erogati dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dall'ASP di Catanzaro, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali mediante l'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l'assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio compresi i servizi trasfusionali. Per coloro che avessero prenotato esami o visite specialistiche, si consiglia di contattare i singoli reparti interessati per verificare il funzionamento degli stessi. L'ASP di Catanzaro si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell'Azienda stessa.

l.c.